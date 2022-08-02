экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Автоперевозчики Узбекистана начали осуществление перевозок грузовых авто через Афганистан

CentralAsia (UZ) -  Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов 2 августа на трехсторонней встрече министров Узбекистана, Азербайджана и Турции инициировал формирование нового мультимодального коридора «Турция – Кавказ – Центральная Азия – Южная Азия через Афганистан».

«Принимая во внимание чрезвычайно высокий потенциал для ускорения темпов роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе стран Южной Азии, необходимо совместными усилиями принять меры для развития грузоперевозок со странами Южной Азии, - сказал министр. - В настоящее время имеется возможность благоприятной перевозки грузов через территорию Афганистана до Пакистана, таким образом наши национальные перевозчики постепенно тестируют и уже начинают осуществление перевозок грузовых авто через Афганистан», - отметил министр.

По данным Минтранса РУз, за 1-е полугодие 2022 года объем перевезенных грузов увеличился в 2,6 раза и составил 330 тысяч тонн.

Кроме того, за данный период по данному маршруту транзитные перевозки грузов в/из стран СНГ, Ближнего Востока, Кавказа и ЕС увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 3,5 раза и составили 52 тысячи тонн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Умер последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин
  • Франция заморозила активы российских бизнесменов на 1,2 млрд евро
  • Глава МИД Китая посещает Таджикистан с официальным визитом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com