Автоперевозчики Узбекистана начали осуществление перевозок грузовых авто через Афганистан

CentralAsia (UZ) - Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов 2 августа на трехсторонней встрече министров Узбекистана, Азербайджана и Турции инициировал формирование нового мультимодального коридора «Турция – Кавказ – Центральная Азия – Южная Азия через Афганистан».

«Принимая во внимание чрезвычайно высокий потенциал для ускорения темпов роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе стран Южной Азии, необходимо совместными усилиями принять меры для развития грузоперевозок со странами Южной Азии, - сказал министр. - В настоящее время имеется возможность благоприятной перевозки грузов через территорию Афганистана до Пакистана, таким образом наши национальные перевозчики постепенно тестируют и уже начинают осуществление перевозок грузовых авто через Афганистан», - отметил министр.

По данным Минтранса РУз, за 1-е полугодие 2022 года объем перевезенных грузов увеличился в 2,6 раза и составил 330 тысяч тонн.

Кроме того, за данный период по данному маршруту транзитные перевозки грузов в/из стран СНГ, Ближнего Востока, Кавказа и ЕС увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 3,5 раза и составили 52 тысячи тонн.