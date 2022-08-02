В Совбезе России прокомментировали пост на странице Медведева во «Вконтакте»

Дмитрий Медведев

CentralAsia (CA) - Страницу замглавы Совета безопасности и экс-президента России Дмитрия Медведева «ВКонтакте» взломали, заявил журналистам его помощник Олег Осипов, пишет РБК.

По его словам, последний пост Медведева в этой соцсети был посвящен поздравлению с Днем Военно-морского флота от 31 июля.

«А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация VK и те, кому положено», — сказал Осипов.

Так в аппарате Медведева объяснили пост, который появился на странице Медведева во «ВКонтакте» ближе к ночи на 2 августа. Позже его удалили.

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила РБК, что пост на странице Дмитрия Медведева был опубликован сторонним пользователем.

«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», - говорится в сообщении.

Автор этого поста назвал распад СССР «роковой ошибкой», которая «будет исправлена», и высказался о судьбе Казахстана и Грузии.