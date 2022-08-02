Главы МИД Узбекистана и Турции обсудили в Ташкенте региональные вопросы

CentralAsia (UZ) - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов во вторник, 2 августа, встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, прибывшим в Ташкент для участия в первом заседании диалогового формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция» в г.Ташкенте.

По информации МИД, на встрече особое внимание уделено практической реализации взаимовыгодных соглашений на высшем уровне, в том числе по наращиванию объемов взаимной торговли, осуществлению инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, расширению культурно-гуманитарных и туристских обменов.

Сообщено о готовности Узбекистана и Турции поддерживать взаимодействие в рамках международных институтов.

Состоялся обмен мнениями по международной и региональной обстановке. Турецкая делегация отозвалась положительно к итогам состоявшейся в Ташкенте конференции по Афганистану. Также была подчеркнута готовность сторон к продолжению объединения усилий в оказании гуманитарной помощи этой стране.

Мевлют Чавушоглу отметил значимость проведения в Ташкенте первого заседания диалогового формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция» с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.

Рассмотрены организационные точки зрения запланированных встреч на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе саммита Организации тюркских государств в Самарканде.