В Туркменистане продолжают убивать собак железными прутьями, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменабаде работники коммунальных служб продолжают варварски уничтожать собак. В ход идут куски железных труб. Принятый недавно закон, запрещающий жестокое обращение, не повлиял на их поведение, передает turkmen.news.

«С утра во двор пришли коммунальщики и начали бойню, — рассказывает очевидец. — Жильцы, в основном женщины, кричали из окон, что это их собаки, что они сейчас спустятся и заберут их. Но их не слушали, животных забивали прямо у них на глазах».

В Туркменистане 26 июля был опубликован закон «О собаководстве и кинологической деятельности», запрещающий жестокое обращение с собаками. В нем бездомные собаки разделены на «условно-поднадзорных» (свободно живущих, в некоторой степени зависимых от людей и подчиняющихся им), «бесхозных» (зависимых от людей в плане пропитания, но не подконтрольных им), «безнадзорных» (случайно или намеренно утерянных владельцами) и «одичавших» (полностью независимых от людей).

Статья 23 закона посвящена регулированию численности всех этих категорий. Она гласит, что регулирование «проводится методами, исключающими жестокость и излишние страдания, предотвращающими их размножение». Некоторые наблюдатели восприняли это как предписание стерилизовать собак. Однако напрямую об этом не говорится. Теоретически убийство, совершенное без «излишней» жестокости, тоже предотвращает размножение. Далее в статье говорится, что отлов собак может производиться с целью стерилизации, вакцинации, ветеринарного осмотра и возвращения в места прежнего обитания или устройства в приют, а также в научных целях и для помощи больным собакам. А следующий пункт гласит, что в случае, если собака представляет физическую или эпидемиологическую опасность, то отлов можно производить и «с целью уничтожения безболезненными способами». Уточняется, что в исключительных случаях может производиться и отстрел. Категорически запрещены лишь яды и капканы.