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В России за сутки выявили 9,5 тыс. заболевших COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зафиксировали 9560 новых случаев заражения коронавирусом, при этом госпитализированы с таким диагнозом 1962 человека, что на 134,7% больше, чем днем ранее, сообщает оперативный штаб в Telegram.

При этом на сайте оперштаба число попавших в больницы с COVID-19 осталось на уровне предыдущего дня — 836 зараженных.

Кроме того, по сравнению с предыдущими сутками на 41,1% выросло и число выписанных из больницы в связи с выздоровлением, до более 8,5 тыс. человек. Умерли 48 зараженных.

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