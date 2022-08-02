Талибы подтвердили удар беспилотников США по дому в Кабуле в ночь на 31 июля. Был убит лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири

Забиулла Муджахид

CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» подтвердило сообщения американцев о том, что в ночь на 31 июля США нанесли авиаудар по жилому дому в центре Кабула, передает Reuters.

Представитель администрации Джо Байдена заявил журналистам, что 30 июля в 21:48 по восточному времени США по конспиративной квартире в Кабуле были выпущены две ракеты Hellfire и был убит лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири. По словам чиновника, талибов о готовящейся операции не предупреждали. Вскоре гибель аз-Завахири подтвердил президент Байден.

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид информацию о гибели лидера «Аль-Каиды» не комментировал. Однако он написал в микроблоге, что расследование талибских спецслужб выявило, что «во второй день первого месяца текущего 1444 года по хиджре (1444 год по хиджре наступил 29 июля) американские беспилотники совершили воздушный налет на жилой дом в Кабуле». От имени талибов он осудил это нападение за нарушение международных договоренностей и предупредил, что подобные действия противоречат как интересам Афганистана, так и интересам США.

После того как было объявлено о гибели лидера «Аль-Каиды», представители Вашингтона заявили, что лидеры талибов знали, что аз-Завахири скрывается в Афганистане, и укрывали его. Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с этим обвинил «Талибан» в нарушении соглашений, достигнутых в Дохе.

Антиталибская оппозиция заявила, что еще год предупреждала США, что лидеры «Аль-Каиды» находятся в Афганистане. Глава отдела внешних связей Национальный фронт спасения Афганистана (НФСА) Али Майсам Назари написал в своем блоге, что Штатам потребовался год, чтобы отреагировать на предупреждения НФСА о нахождении лидеров «Аль-Каиды» в Афганистане, и что страна остается убежищем для алькайдовцев.

«Что означает убийство Аймана аз-Завахири в дипломатическом районе Кабула? Нужны ли миру дополнительные доказательства? Конечно, проблема не только в «Аль-Каиде2, «Талибан» - это широкий зонтик для всех террористических группировок. Мир должен знать, что «Талибан» неотделим от международного терроризма», - написал в своем микроблоге лидер афганских узбеков, бывший первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум.