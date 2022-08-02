Шойгу отчитался об «освобождении» в ДНР шести населенных пунктов

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - За последнее время российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики и территорию Углегорской теплоэлектростанции — военная операция на Украине продолжается в плановом режиме, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, пишет РБК.

«После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт», — сказал он.

По его словам, в ходе операции российские военные уничтожили в Украине 33 американские гаубицы М777, 5 пусковых установок для противокорабельных ракет Harpoon, 6 реактивных систем залпового огня HIMARS и более 200 снарядов к ним, 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.