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Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу до 10 лет

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому иностранцы смогут продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сразу на срок до десяти лет. Изменения вносятся в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства. Ранее они могли продлевать контракт до пяти лет.

«Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от одного года до десяти лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе»,— сказано в тексте документа.

Согласно указу, для иностранных военных будет предусмотрен ежегодный отпуск: для имеющих выслугу до 10 лет — 30 календарных дней, при выслуге от 10 до 15 лет — 35 дней, от 15 до 20 лет — 40 дней, свыше 20 лет — 45 дней.

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