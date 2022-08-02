Китай сократил транзит товаров через Казахстан

CentralAsia (KZ) - В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Китай уменьшил объем транзитных перевозок через Казахстан. Плановые значения по перевозкам не достигнуты. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, пишет Orda.kz.

«Недостижение планового значения 25,3 млн тонн (фактическое - 23,8 млн тонн) связано с введением жестких санитарных ограничений со стороны Китайской Народной Республики, что снизило пропускную способность приграничных железнодорожных переходов в два раза», - сказал министр.

На Китай приходится основная доля транзитных грузов, порядка 70% всего объема транзитных перевозок, или более 15,4 млн тонн. Это сказалось и на достижении показателя по увеличению контейнеропотока в Транскаспийском направлении. При плане 45 тысяч ДФЭ фактическое исполнение составило порядка 41 тысячи ДФЭ.

Ранее КНР ввела ограничительные меры по приему и передаче поездов. В связи с этим прием и передача поездов на границе с Китаем сократились с 18 до 12 пар поездов. Это привело к увеличению простаивающих поездов в/из страны, также на территории КНР (в портах, терминалах) под отправкой простаивали контейнера до шести месяцев.

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