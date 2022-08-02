В Казахстане железнодорожники устроили забастовку, требуя повышения зарплат

CentralAsia (KZ) - 1 августа в Мангистауской области около 300 работников Бейнеуской дистанции пути Мангистауского отделения магистральной сети приостановили работу с требованием 100-процентного увеличения заработной платы, сообщают местные новостные сайты.

Забастовщики говорят, что вопрос с повышением заработной платы остается нерешенным, и указывают на возможное бездействие руководства. В головной компании данные утверждения отрицают.

«В связи с невыполнением наших требований доводим до вашего сведения, что в соответствии с нормами трудового кодекса рабочие прекратили работу, объявив законную забастовку. Мы требуем, чтобы не было притеснений и запугиваний со стороны работодателя», — приводит сайт «Мангистау-Медиа» слова работников железнодорожной станции Бейнеу. В марте, по данным СМИ, железнодорожники вышли на мирную забастовку, требуя повысить зарплату. По их словам, минимальная заработная плата составляет 180 тысяч тенге (около 375 долларов).

Пресс-служба компании «Казахстан темир жолы» 1 августа распространила заявление, в котором сообщила, что компания занимается решением вопросов ПЧ-12 (Бейнеуской дистанции пути). В апреле текущего года, по данным пресс-службы КТЖ, была создана примирительная комиссия, «в рамках которой приняты меры по удовлетворению ряда законных требований работников».

Вместе с тем, говорится в сообщении пресс-службы, требования инициативной группы о 100-процентном повышении заработной платы компания выполнить не может «из-за отсутствия финансовых средств». Как отмечает пресс-служба, доходы КТЖ в основном формируются за счет установленных тарифов. При этом, по данным пресс-службы компании, вся полученная прибыль за прошлый год направлена на увеличение заработной платы.

«Компания ведет открытый диалог со своими работниками и принимает все возможные меры для урегулирования ситуации в правовом поле», — говорит пресс-служба КТЖ.

Забастовке работников и заявлению компании предшествовали призывы властей «трансформировать» компанию КТЖ в «национальную транспортно-логистическую компанию» на фоне данных агентства по защите и развитию конкуренции об «убыточности» железнодорожных пассажирских перевозчиков.

По официальным данным, свыше 80 процентов доли на рынке железнодорожных пассажирских перевозок занимает акционерное общество «Пассажирские перевозки», дочерняя компания КТЖ. По состоянию на конец марта на рынке межобластных перевозок действовали также семь частных перевозчиков. «Все перевозчики являются убыточными и субсидируются государством», — заявил 29 марта на брифинге в Нур-Султане Марат Омаров, заместитель председателя агентства по защите и развитию конкуренции.

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