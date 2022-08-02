В Казахстане по январским событиям 92 человека приговорены к тюремным срокам

CentralAsia (KZ) - 92 человека приговорены в Казахстане к тюремным срокам по делам, начатым в связи с январскими событиями, сообщил на брифинге 1 августа заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Казахстана Нурлыбек Сабитов.

18 июля прокуратура сообщала, что к реальным срокам приговорены 83 подсудимых, которые, по версии следствия, «совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества», «не возместили ущерба и имели непогашенную судимость».

По словам Нурлыбека Сабитова, всего по январским событиям в суды направлено 474 уголовных дела, осуждено 717 лиц.

Из-под стражи освобождены 255 подозреваемых — их меры пресечения изменены на не связанные с изоляцией от общества, как «в отношении положительно характеризующихся подозреваемых и возместивших на стадии досудебного расследования ущерб потерпевшим», - сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД Казахстана Мухтар Кожаев.

По данным прокуратуры, больше тысячи человек подозреваются по делам о «массовых беспорядках» и «актах терроризма», передает zakon.kz.

Сейчас неустановленным остается местонахождение 2089 единиц похищенного оружия. Полицией дополнительно изъято 1936 единиц оружия, у многих из которых сбиты номера, сейчас они «идентифицируются» на причастность использования в январских событиях.

Всего полицией по январским событиям возбуждено свыше 4,6 тысячи уголовных дел. «Из них более 2,5 тысяч — это кражи, 708 фактов хищения либо хранения оружия, 418 хулиганств, 199 фактов уничтожения имущества, 26 разбоев и грабежей», — заявил Кожаев. По его информации, следователями допрошены около 15 тысяч человек.

Массовые антиправительственные протесты в Казахстане в начале года обернулись худшей в новейшей истории страны вспышкой насилия и кровопролитием. Власти заявили об «агрессии извне» и «атаках» подготовленных за рубежом «террористов», но не привели убедительных доказательств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично заявил, что отдал приказ силовикам стрелять на поражение без предупреждения. Силовики открыли огонь, — по официальным данным, погибли 232 человека, еще шесть стали жертвами пыток после задержаний. Среди погибших были и дети, и случайно проезжавшие рядом с центральными площадями или выставленными в те дни блокпостами военных. Всего задержаниям подверглись тысячи людей, сотни пожаловались на пытки и жестокие избиения под стражей. Ранее власти заявляли о 230 погибших в январских событиях и возбуждении восьми уголовных дел «в связи с причинением смерти задержанным».

Власти не опубликовали список погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти. Международные правозащитные организации призывали Нур-Султан провести справедливое и прозрачное расследование и предлагали допустить международных экспертов. Нур-Султан отверг эти призывы.

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