Франция заморозила активы российских бизнесменов на 1,2 млрд евро

CentralAsia (CA) - Франция заморозила российские активы на сумму €1,2 млрд, сообщил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) Гийом Валетт-Валла.

Уточняется, что замороженные средства не учитывают активы Центрального банка России. В первую очередь речь идет о финансовых и нефинансовых инструментах бизнесменов, в их числе недвижимость.

По его словам, подсанкционные средства были обнаружены в ходе проверок, проводившихся в первом квартале года. В эту сумму входят только финансы конкретных бизнесменов, и не входят замороженные активы Центробанка России.

Заморозка активов не означает их обязательной конфискации. Как заявил Валетт-Валла, сейчас задача его управления – убедиться в отсутствии риска обхода санкций с помощью родственников или механизма оптимизации налогообложений.

17 июля агентство экономической информации Bloomberg сообщило со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю приходится 12,7 млрд евро из 13,9 млрд евро, замороженных на территории всего Евросоюза.

В конце марта Франция заморозила активы ЦБ России на €22 млрд.