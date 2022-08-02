Из Польши экстрадировали в Узбекистан мужчину, разыскиваемого Интерполом за изнасилование

CentralAsia (UZ) - Гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске с августа прошлого года, был арестован на территории Польши и экстрадирован в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола в Узбекистане из Варшавы в Ташкент был экстрадирован гражданин РУз М.Н., разыскиваемый правоохранительными органами республики с августа 2021 года за изнасилование.

Отмечается, что в январе текущего года преступник был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В марте месяце от польских коллег была получена информация о въезде М.Н. на территорию Польши.

После этого сотрудники Интерпола Узбекистана начали проработку вопроса по установлению и задержанию фигуранта. По направленным процессуальным документам начались оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего М.Н. был арестован.

«Ходатайство о выдаче было удовлетворено, а преступник экстрадирован в Узбекистан, чтобы понести заслуженное наказание», — отметили в МВД РУз.