Президент Узбекистана принял делегацию Турции во главе с Мевлютом Чавушоглу

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 августа принял делегацию Турецкой Республики во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, находящуюся в городе Ташкенте для участия в первой министерской встрече в формате «Узбекистан – Азербайджан – Турция».

В состав турецкой делегации также вошли министр торговли Мехмет Муш и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание уделено обеспечению реализации договоренностей и решений лидеров Узбекистана и Турции, направленных на эффективное использование большого потенциала двустороннего сотрудничества, в том числе путем активизации межрегиональных контактов.

Подчеркнута важность ускорения совместных проектов и программ кооперации в области торговли, инвестиций, инноваций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и здравоохранения.

Глава государства поздравил высоких гостей с успешным проведением первой встречи министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Состоялся также обмен мнениями по региональной повестке, включая вопросы содействия обеспечению мира и стабильности в Афганистане, а также подготовки предстоящего саммита Организации тюркских государства в городе Самарканде этой осенью.