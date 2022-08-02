Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань

CentralAsia (KG) - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в международный аэропорт Тайбэя, столицу Тайваня.

Это стало первым визитом на Тайвань столь высокопоставленного американского лица за десятилетия. Это третье лицо после президента и вице-президента в государственной иерархии Америки.

Китай рассматривает остров как свою отколовшуюся территорию и грозится силой вернуть контроль над островом.

Президент Джо Байден заявил, что в настоящий момент американские военные считают визит Пелоси на Тайвань «не очень хорошей идеей».

В связи с вероятным визитом Пелоси на Тайвань ранее Народно-освободительная армия Китая объявила о начале военных учений в Южно-Китайском море, которые продлятся до 6 августа.

«Это подорвет отношения между странами. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР»,— заявил постпред Китая в ООН.

Он напомнил официальную позицию китайских властей, которые считают, что «Тайвань является неотъемлемой частью Китая». По его словам, власти Китая сделают все, чтобы защитить «суверенитет и территориальную целостность».

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что в случае эскалации напряженности из-за визита Пелоси на Тайвань ответственность за это целиком ляжет на власти Китая.

По сообщению СМИ, сайт FlightRadar перестал работать. Более 300 тысяч человек наблюдали на нем за самолетом Нэнси Пелоси летящем на Тайвань.

Как сообщила японская телерадиокомпания NHK, с американской базы на японском острове Окинаве были подняты восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков ВВС США.

Китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» накануне покинули порты Циндао и Санья и вышли в море. США, в свою очередь, также перебросили в район Тайваня авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли, сообщила Nikkei Asia.

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