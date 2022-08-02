Пелоси: визит американской делегации на Тайвань не противоречит политике «одного Китая»

CentralAsia (CA) - После прилета на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на сайте издания The Washington Post была опубликована ее колонка, в которой отмечается, что спикер не расценивает свой визит на остров как акт противоречия проводимой США политике в отношении Китая. Пелоси также призвала КНР к отказу от попыток изменить статус-кво по тайваньскому вопросу.

«Политика одного Китая» — внешнеполитический принцип КНР и Китайской республики (Тайваня), в соответствии с которым третьи страны должны признавать существование только одного государства, претендующего на название «Китай». Устанавливая дипломатические отношения с одной из упомянутых выше республик, страна разрывает отношения с другой и денонсирует все акты о ее признании. США установили дипломатические отношения с КНР в 1979 году, отказавшись от признания Тайваня.

По мнению Нэнси Пелоси, Тайвань, будучи «яркой, крепкой… одной из самых свободных в мире демократий» находится под угрозой из-за роста напряженности в отношениях с КНР. Конгрессмен сослалась на американский «Закон об отношениях с Тайванем» 1979 года, в котором провозглашен курс США на сближение с островом и его защиту. «Мы должны поддержать Тайвань, остров стойкости… Это лидер мира, безопасности и экономического динамизма: с предпринимательским духом, культурой инноваций и технологическим мастерством, которым завидует весь мир»,— добавила Пелоси.

Спикер Палаты представителей также обвинила КНР в регулярных кибератаках на правительственные учреждения Тайваня, а также в вероятных намерениях «объединить Тайвань с КНР силой». «Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая (КПК) визит нашей делегации Конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, защищая себя и свою свободу»,— объяснила политик мотивацию приезда делегации на остров.

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Уточняется, что американский спецборт, на котором предположительно находится Пелоси, сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе.

Ранее на фоне новостей о возможном прибытии спикера Палаты представителей на Тайвань КНР проводили учения в Южно-Китайском море, а американская армия направила к острову самолеты и авианосцы.