МИД КНР выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

CentralAsia (CA) - Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань на военном самолете США серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике. Об этом говорится в заявлении МИД Китая.

«Это серьезное нарушение принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезный подрыв политического фундамента китайско-американских отношений, грубое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Китая, что навредит миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, подает сугубо ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», - прокомментировали в китайском МИД приезд Пелоси на Тайвань.

В ведомстве также подчеркнули, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. «Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай».

Китайский МИД призвал США перестать потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Пекин пообещал принять все необходимые меры для «решительной защиты суверенитета и территориальной целостности». МИД КНР заявил, что США пытаются сдерживать Китай при помощи Тайваня. Ответственность за последствия визита будут нести «США и выступающие за независимость Тайваня сепаратисты».

Сама Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на остров не противоречит проводимой США политике в отношении Китая. Она также призвала КНР к отказу от попыток изменить статус-кво по тайваньскому вопросу.