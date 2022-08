КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

CentralAsia (CA) - Армия КНР проведет военные учения в нескольких регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Об этом пишет китайская англоязычная газета Global Times в своем Twitter.

«Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье»,— говорится в сообщении газеты.

