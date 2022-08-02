КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

- Азия и мир, политика
- 21:53, 02 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Армия КНР проведет военные учения в нескольких регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Об этом пишет китайская англоязычная газета Global Times в своем Twitter.
«Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье»,— говорится в сообщении газеты.
PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF— Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022
Как сообщает китайский телеканал CGTN, Восточный военный округ армии КНР проведет серию военных операций рядом с Тайванем уже сегодня, 2 августа.
Объявление о проведении учений поступило на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.