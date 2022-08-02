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Тайваньский фондовый рынок упал из-за визита Пелоси
Предыстория: Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань

CentralAsia (CA) -  Тайваньский фондовый рынок упал к закрытию торгов 2 августа на фоне ожидания визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Индекс TAIEX, охватывающий все торгующиеся на Тайваньской бирже компании, к закрытию потерял 1,56%, свидетельствуют данные площадки.

Акции компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), крупнейшего мирового производителя чипов, потеряли на Тайваньской бирже почти 2,4%. При этом на Нью-Йоркской бирже бумаги в утренние часы торгов в США показывают небольшой рост (+0,4%).

Самолет политика приземлился уже после закрытия торгов: спецборт сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе. МИД КНР визит Пелоси решительно осудил.

Пекин считает, что прибытие Пелоси на Тайвань нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике

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