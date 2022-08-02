Первый сухогруз с зерном из Украины прибыл в Стамбул

CentralAsia (CA) - Первый сухогруз с украинским зерном Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне, который вышел из порта Одессы в утром в понедельник, 1 августа, прибыл в Стамбул. Об этом сообщило Минобороны Турции.

Судно, груженое кукурузой, достигло пролива Босфор со стороны Черного моря и бросило якорь в отведенном месте. Будет произведен осмотр сухогруза.

Ранее сообщалось, что сухогруз Razoni успешно преодолел «зерновой коридор». После прохождения пролива Босфор он направится в порт Триполи (Ливан). Корабль перевозит на своем борту 26 тысяч тонн кукурузы из Украины, а в одесском порту отправления ждут еще 16 судов с продовольствием.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в трех портах Украины на данный момент идет подготовка к выходу в море новых судов с зерном. В министерстве отметили, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн отслеживает прохождение сухогруза по маршруту.