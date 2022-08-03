МИД КНР: Китай никогда не применит ядерное оружие первым

Фу Цун

CentralAsia (CA) - Китай обязуется не применять ядерное оружие первым ни при каких обстоятельствах, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями китайского МИДа Фу Цун, передает «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что КНР придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере и не заинтересован в начале ядерного конфликта.

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — заявил Фу в ходе конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

Китайский дипломат также призвал США вывести все ядерное оружие из Европы и воздержаться от его размещения в других регионах.