Долетевшая до Тайваня Нэнси Пелоси нанесла сокрушительный удар по отношениям США с Китаем, - «Ъ»

Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) - Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси во вторник вечером прибыла на Тайвань с визитом, который подвел отношения двух мировых сверхдержав — США и Китая — к точке невозврата, пишет «КоммерсантЪ»

Поездка третьего лица в иерархии американской власти на остров, который КНР считает своей территорией, подтвердила: взаимодействие Вашингтона и Пекина отныне будет происходить в режиме долгосрочной конфронтации. КНР уже пригрозила Соединенным Штатам «очень твердым, сильным и мощным» ответом. Эксперты не исключают и того, что неконтролируемое раскручивание спирали эскалации на горизонте пяти-десяти лет может привести к силовой операции КНР по захвату Тайваня.

Полет в режиме онлайн

Интрига вокруг того, решится ли Нэнси Пелоси прилететь на Тайвань и тем самым пересечь «красную линию» в американо-китайских отношениях, достигла апогея во вторник. За вылетевшим с Борнео после визита Пелоси в Малайзию самолетом ВВС США Boeing C-40C безотрывно следили более 300 тыс. человек, из-за чего сервис Flightradar в какой-то момент даже не выдержал наплыва посетителей.

Поначалу самолет Нэнси Пелоси взял курс не на север, по направлению к Тайваню, а на восток — это давало надежду на то, что спикер Палаты представителей и ее делегация раздумали играть с огнем. Но затем самолет все-таки повернул в сторону Тайваня. Маневр потребовался для того, чтобы избежать тех районов над Южно-Китайским морем, куда были переброшены сразу два авианосца КНР.

Напряжение росло буквально с каждым часом. В китайских соцсетях появились видео того, как в приграничной с Тайванем провинции Фуцзянь в преддверии визита Нэнси Пелоси на остров колонна танков Народно-освободительной армии Китая едет прямо по песчаному пляжу, распугивая барахтающихся в воде отдыхающих.

В это время на Тайване облаченные в красные рубахи активисты левой оппозиции и противники приезда Пелоси из партии Гоминьдан вышли на улицы с плакатами, на которых была изображена спикер Палаты представителей с подписью «Уродливая американка».

Примерно за час до приземления Нэнси Пелоси на лентах информагентств появились тревожные сообщения о том, что с базы США в японской Окинаве поднялись в воздух пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15. Затем тайбэйская газета «Цзыю шибао» рассказала: на военном аэродроме Суншань сняли маскировочные чехлы с двуствольных артиллерийских установок класса «земля-воздух» калибром 35 мм (они, как сообщалось, используются для борьбы с беспилотниками или барражирующими боеприпасами). В состояние готовности также были приведены радиолокационные системы. Затем практически одновременно появились два сообщения: о том, что самолет Нэнси Пелоси начал снижаться, и о том, что истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в Тайваньский пролив.

В итоге наихудшего развития событий избежать все-таки удалось: когда на Тайване был уже поздний вечер, самолет Нэнси Пелоси совершил мягкую посадку. Таким образом, она стала первым спикером Палаты представителей Конгресса США за 25 лет, посетившим этот остров.

«Выбор между автократией и демократией»

Сразу после приземления Нэнси Пелоси на Тайване ее команда распространила официальное заявление. В нем говорилось: «Визит свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии… Солидарность Америки с 23 млн жителей Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией».

Более подробно о своих мотивах Пелоси рассказала в колонке для The Washington Post, которая была опубликована буквально через несколько минут после того, как шасси самолета коснулось взлетно-посадочной полосы.

Рассыпавшись в комплиментах в адрес Тайваня и ее руководства, Пелоси предупредила: «К сожалению, эта яркая, крепкая демократия, которую Freedom House называет одной из самых свободных в мире и которая гордо возглавляется женщиной — президентом Цай Инвэнь,— находится под угрозой. В последние годы Пекин резко усилил уровень напряженности в отношениях с Тайванем».

Речь, по словам Пелоси, идет и об активизации патрулирования воздушного пространства вблизи Тайваня, и о кибернападениях на правительственные учреждения острова, и об экономическом давлении.

В своей колонке Нэнси Пелоси также вышла за рамки тайваньского вопроса — рассказала об «ужасной ситуации с правами человека в Пекине», о «жестоких репрессиях Компартии Китая против политических свобод и прав человека в Гонконге», о «кампании по уничтожению языка, культуры, религии и самобытности тибетского народа», о «геноциде мусульман-уйгуров и других меньшинств в Синдзяне» (все эти претензии власти КНР не раз называли не имеющими под собой оснований). В статье также упоминается о выборе «между автократией и демократией», причем в контексте, выходящем далеко за пределы региона:

«Когда я в апреле возглавляла делегацию Конгресса в Киеве — это был самый высокопоставленный американский визит в осажденную страну,— я передала президенту Владимиру Зеленскому, что мы восхищаемся тем, как его народ защищает демократию для Украины и всего мира. Отправляясь на Тайвань, мы отдаем честь нашей приверженности демократии, подтверждая, что свободы Тайваня — и всех остальных демократий мира — необходимо уважать».

Эта мысль стала центральной для всего визита, в программу которого вошли встречи с Цай Инвэнь, спикером законодательного юаня (парламента) Ю Сикунем и местными правозащитниками, а также посещение музея прав человека.

Комментируя новости из Тайваня в эфире CNN, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заверил: в поездке Пелоси на Тайвань никакого нарушения суверенитета Китая нет. Однако в Пекине произошедшее восприняли совсем иначе.

МИД КНР призвал Вашингтон перестать «идти все дальше и дальше по ошибочному и опасному пути».

Вместо этого, как утверждают дипломаты, американским властям следовало бы «перестать искажать принцип «одного Китая» и принимать реальные действия для его соблюдения, а также соблюдения положений трех совместных американо-китайских коммюнике». «Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и никакая другая страна не имеет права выступать судьей по тайваньскому вопросу»,— напомнили в МИД.

А в Минобороны КНР отметили: «Народно-освободительная армия Китая (НОАК) находится в состоянии боевой готовности и в качестве контрмер проведет ряд целенаправленных военных мероприятий, будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать «независимость Тайваня».

Напомним, что НОАК активно проводит учения уже в течение нескольких дней — и в ближайшее время они продолжатся. При этом вечером во вторник в Минобороны Тайваня рассказали, что за день по меньшей мере 21 военный самолет армии Китая осуществил заход в опознавательную зону ПВО острова. Они совершили облет акватории к юго-западу от Тайваня.

По спирали эскалации

Так или иначе, в целом в Пекине пока предпочитают хранить интригу по поводу дальнейших действий. «Наш ответ будет очень твердым, сильным и мощным»,— обтекаемо заявил во вторник в эфире CNN посол КНР в США Цинь Ган. От каких-либо подробностей он воздержался.

А первые реальные ответные меры оказались все-таки не военного, а экономического характера. Главное таможенное управление КНР приостановило импорт в материковый Китай свыше 3 тыс. наименований продукции более 1 тыс. продовольственных компаний Тайваня. Причем произошло это еще до того, как самолет Нэнси Пелоси приземлился на острове, но уже тогда, когда ее визит казался неизбежным.

«Можно предположить, что самые важные последствия мы увидим не сейчас,— заявил «Ъ» старший исследователь Фонда Карнеги Александр Габуев.— В ближайшие недели нас может ждать военно-политический кризис, чреватый рисками непреднамеренных ошибок и инцидентов. При этом и Пекин, и Вашингтон будут стараться сдержать эскалацию и не допустить войны».

По словам эксперта, «тяжесть возмездия КНР обрушится на сам Тайвань»: «Экономические санкции, перекупка стран, признающих независимость Тайбэя, кибератаки, агрессивные учения с вторжениями в территориальные воды и воздушное пространство — это далеко не полный арсенал инструментов КНР». При этом в долгосрочной перспективе, как считает собеседник «Ъ», есть угроза постоянного «раскручивания спирали эскалации», что на горизонте пяти-десяти лет вполне может привести к операции по захвату Тайваня.

Тем временем директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов в разговоре с «Ъ» подчеркнул: «Визит Нэнси Пелоси на Тайвань ставит крест на дальнейших дипломатических попытках мягкого разрешения ситуации». И это для китайского лидера Си Цзиньпина крайне неприятно, так как, приходя на высший пост в 2013 году, он рассчитывал позитивно решить тайваньский вопрос и войти в историю как объединитель китайских земель. Однако ситуация оказалась противоположной — тайванский вопрос вошел в критическую фазу, отношения с США резко ухудшились, экономика КНР вошла в стадию резкого торможения.

По мнению Алексея Маслова, с геополитической точки зрения сейчас идет речь о «водоразделе отношений Вашингтона и Пекина, который окончательно фиксирует раскол мира на две части».

Действительно, страны разделились на два лагеря. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник пообещала Тайваню поддержку в случае нападения Китая. А позицию КНР поддержали такие страны, как Сирия, Иран, Белоруссия и Россия.

«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии»,— заявили вечером во вторник, комментируя новости с Тайваня, в МИД РФ.

«Все, что связано с этим турне (Нэнси Пелоси), конечно, носит сугубо провокационный характер»,— отметил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Участвовавших в его брифинге журналистов также интересовало, нет ли опасности для российских границ в случае начала каких-либо боевых действий вокруг Тайваня. «Безопасность наших границ надежно обеспечивается по всему периметру вооруженными силами России»,— поспешил успокоить их Песков.