В Узбекистане 16-летний подросток обвиняется в убийстве собственной матери

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CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области 16-летний подросток с сообщниками убил собственную мать.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, данный инцидент произошел 31 июля около 21:00. В ведомстве не уточнили точное место, где произошло убийство.

Сообщается, что молодой человек решил убить свою мать из-за семейных разногласий. Он попросил о помощи своих знакомых. Они убили женщину и закопали ее труп в подвале дома.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. По данному факту возбуждено дело по статье 97 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса РУз, следствие продолжается.