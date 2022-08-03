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Президент Узбекистана принял Верховного комиссара ОБСЕ

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 августа принял Верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова, находящегося в Ташкенте с визитом.

Были рассмотрены вопросы налаживания практического сотрудничества, а также перспективы реализации совместных проектов и программ в области обеспечения межнационального согласия и устойчивого развития, сообщила пресс-служба главы государства.

Достигнуты договоренности о проведении ряда совместных мероприятий – регионального семинара по вопросам обеспечения межнационального согласия и презентации международного опыта и рекомендаций ОБСЕ, а также участия делегации Узбекистана в «круглом столе» по проблемам межнациональных отношений.

Предусматривается также реализация проектов в области многоязычного образования, в том числе в рамках Центральноазиатской образовательной программы.

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