Первый форум глав регионов стран ШОС пройдет в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Участники открывающегося в Ташкенте первого Форума глав регионов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят вопросы углубления взаимного сотрудничества.

Как заявили в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана, форум проводится в рамках председательства республики в ШОС по инициативе президента Шавката Мирзиёева, который выступил с ней в 2020 году на саммите организации в Москве. По замыслу организаторов, мероприятие призвано стать «постоянно действующей диалоговой площадкой для углубления межрегионального взаимодействия в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях», а также создания благоприятных условий для всестороннего сотрудничества регионов стран - членов ШОС.

В соответствии с программой форума запланировано проведение пленарного заседания, а также трех панельных сессий по вопросам развития туризма, сельского хозяйства и культурно-гуманитарного взаимодействия. Состоятся также бизнес-форум в формате круглого стола, а также серия встреч и переговоров представителей и руководителей бизнес-структур. Предполагается, что формат прямых контактов позволит руководителям фирм и компаний обменяться контактами и определить реальные перспективы сотрудничества.

Как сообщили организаторы мероприятия, его участники в качестве потенциальных иностранных инвесторов выедут в регионы страны для непосредственного ознакомления с инвестиционно привлекательными предприятиями.

Ожидается, что в ходе форума Узбекистан пригласит партнеров к участию в крупных инфраструктурных проектах не только на своей территории, но и в Афганистане. В первую очередь речь будет идти о строительстве железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар и прокладке линии электропередачи Сурхан - Пули-Хумри. По мнению узбекистанской стороны, реализация этих проектов будет способствовать укреплению стабильности не только в Центральной Азии, но и на всем пространстве ШОС.

Эксперты полагают, что в работе форума примут активное участие представители всех стран - членов ШОС, которые в условиях глобальной нестабильности и нарастании кризисных явлений в мировой экономике крайне заинтересованы в развитии трансрегиональной и внутрирегиональной кооперации и торговле, а также в создании новых транспортно-логистических цепочек.

По предварительным данным, в форуме примут участие около 100 руководителей и представителей бизнес-сообществ регионов стран - членов ШОС.