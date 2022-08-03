Пелоси посетила парламент Тайваня

Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая на Тайвань вечером 2 августа, посетила парламент частично признанного государства, сообщает CNN.

Нэнси Пелоси похвалила Тайвань как «одно из самых свободных обществ в мире» в среду утром по местному времени в своем первом публичном выступлении с тех пор, как она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за 25 лет.

Пелоси выступила в начале встречи между делегацией Конгресса США, которую она возглавляет, и членами тайваньского парламента, обменявшись любезностями с заместителем спикера Тайваня Цай Чи-чаном перед закрытой встречей законодателей.

Пелоси в ходе выступления в Законодательном юане (парламенте) Тайваня заявила, что она прибыла в Китайскую республику «во имя мира для региона». Она также рассказала о перспективах сотрудничества США и Тайваня в сфере производства чипов.

«Мы пришли с дружбой на Тайвань, мы пришли с миром в регион»,— сказала она. По словам Пелоси, Тайвань — «одно из самых свободных обществ в мире». Она заявила, что в США хотели бы активизировать межпарламентский диалог с Тайванем.

«Итак, теперь мы с нетерпением ждем нашего разговора о том, как мы можем работать вместе, учиться у вас и самим делиться некоторыми мыслями о том, как защитить планету от климатического кризиса, как бороться с Covid», — сказала Пелоси. «И снова мы пришли с дружбой, мы благодарим вас за ваше лидерство, мы хотим, чтобы мир признал это».

Цай поблагодарил Пелоси за приезд на Тайвань и оказанную «надежную поддержку», заявив, что визит делегации Конгресса США представляет собой «самую сильную защиту и укрепление ценностей демократии и свободы».

Пелоси 2 августа отправилась на Тайвань, несмотря на предупреждения как со стороны администрации Байдена, так и со стороны Китая, который резко отреагировал после того, как во вторник делегация Конгресса под руководством спикера приземлилась в Тайбэе.

Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань «чествует непоколебимую приверженность Америки поддержке динамичной демократии Тайваня».

Пелоси и делегация Конгресса приземлились в Тайбэе во вторник. Впервые за 25 лет спикер Палаты представителей США посетил Тайвань, самоуправляющийся остров, который Китай считает частью своей территории.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что визит Пелоси «оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и серьезно нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая».

Китайские военные — Народно-освободительная армия Китая, или НОАК — заявили, что проводят военные учения в ответ на визит Пелоси.

В качестве необычного шага китайские государственные СМИ разместили в Твиттере карту, показывающую шесть районов вокруг Тайваня, где, как сообщается, НОАК будет проводить учения, включая учения с боевой стрельбой с четверга по воскресенье.

Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что во вторник 21 китайский военный самолет совершил вторжение в опознавательную зону ПВО Тайваня (ADIZ).

Вторжения совершили 10 истребителей J-16, восемь истребителей J-11, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, один самолет радиоэлектронной разведки Y-8 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 Тайваньской обороны. Об этом говорится в сообщении министерства во вторник вечером.

Тайваньские военные выпустили предупреждения по радио и развернули зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за действиями, сообщили в ведомстве.

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн вызвал посла США в Китае Николаса Бернса поздно вечером во вторник по местному времени, чтобы выразить протест против визита, сообщило в среду китайское государственное СМИ CCTV.

Однако представители Белого дома заявили, что поездка Пелоси соответствует политике США в отношении Тайваня, предупредив при этом Пекин, чтобы он не обострял ситуацию в ответ.

Министерство иностранных дел Тайваня приветствовало визит спикера, заявив, что он «полностью демонстрирует то большое значение, которое Конгресс США придает Тайваню».

Пелоси, давний ястреб в Китае, объяснила в статье, опубликованной вскоре после того, как она приземлилась во вторник, почему она решила стать первым спикером, посетившим Тайвань за 25 лет, написав, что США должны поддержать демократию, которая сейчас находится под угрозой со стороны Китая.

«Мы не можем оставаться в стороне, когда (Коммунистическая партия) продолжает угрожать Тайваню и самой демократии», — написала она.