Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня. Видео

Нэнси Пелоси и Цай Инвень

CentralAsia (CA) - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Об этом передает СNN.

Президент Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси за посещение самоуправляемого острова во время их встречи в среду и заявила, что Тайбэй сделает «все возможное» для укрепления своего потенциала самообороны.

«Столкнувшись с преднамеренно повышенными военными угрозами, Тайвань не отступит. Мы будем твердо отстаивать суверенитет нашей страны и продолжать оборонять демократию», — заявила Цай в канцелярии президента в Тайбэе. «В то же время мы хотим сотрудничать и работать в единстве со всеми демократиями мира, чтобы совместно защищать демократические ценности».

Цай заявила, что привержена «поддержанию мира и стабильности» в Тайваньском проливе и пообещала сделать Тайвань «ключевой стабилизирующей силой» для региональной безопасности и развития мировой торговли.

Она поблагодарила Пелоси за «выражение последовательной политики США в поддержку самообороны Тайваня» и назвала ее одним из «самых преданных друзей демократического острова».

«Тайвань является надежным и заслуживающим доверия партнером Соединенных Штатов по сотрудничеству. Мы продолжим работать с Конгрессом США, а также с администрацией для укрепления сотрудничества в таких областях, как безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, экономическое развитие, развитие талантов и цепочки поставок, чтобы еще больше улучшить отношения между Тайванем и США», — добавила она.

Также она вручила Нэнси Пелоси высшую гражданскую награду Тайваня — Орден Благоприятных Облаков с особым большим кордоном.

В свою очередь спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что хочет «недвусмысленно дать понять», что Соединенные Штаты не откажутся от Тайваня, выступая из офиса президента в Тайбэе.

«Сегодня наша делегация… прибыла на Тайвань, чтобы недвусмысленно дать понять, что мы не откажемся от своих обязательств перед Тайванем, и мы гордимся нашей прочной дружбой», — сказала Пелоси, стоя рядом с президентом Цай Инвэнь после получения высшей гражданской награды Тайваня. .

«Сейчас, как никогда раньше, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и именно об этом мы говорим сегодня», — сказала Пелоси.

«Я с нетерпением жду возможности показать эту награду в кабинете спикера или носить ее там, в Капитолии, как символ нашей драгоценной дружбы», — сказала она о гражданской награде.