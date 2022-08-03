В Чехии аннулировали визу бойцу из Узбекистана, прожившему там 10 лет

CentralAsia (UZ) - Власти Чехии аннулировали визу узбекскому бойцу UFC Махмуду Мурадову с формулировкой «опасен для общества», сообщает портал Isport.cz.

Согласно информации, боец переехал жить в Чехию более 10 лет назад, в этой стране он начал свой спортивный путь. «Под крыло» его взял знаменитый боксер Флойд Мейвезер, Мурадов начал карьеру в американском промоушене UFC. На поединки Мурадов выходит с флагами Чехии и Узбекистана.

Боец неоднократно подавал документы на получение гражданства, однако ему не одобрили заявку.

Мурадов длительное время встречался с чешской певицей Моникой Багаровой, в 2020 году у них родилась дочь. В июле пара официально развелась. Теперь Мурадов не может посетить Чехию, чтобы увидеть своего ребенка. Также UFC отменил поединок бойца во Франции, перенеся его на один из турниров в Абу-Даби.

«Я буду драться в Абу-Даби, они отменили мой поединок во Франции, потому что у меня нет визы в Европу, Чехия отменила ее для меня. Я даже не знаю, почему. Говорят, что я опасен для республики и общества. Я не понимаю, откуда они это взяли. Мне пришлось покинуть Чехию, где я прожил одиннадцать лет. Я ничего не нарушал, ни закона, ничего. Совсем ничего. Но что я могу сделать? Такова жизнь», — заявил Мурадов.

В профессиональной карьере в UFC Мурадов провел два поединка, одержав две победы