Китай приостановил поставки песка на Тайвань и запретил часть импорта тайваньской продукции

CentralAsia (CA) - Министерство коммерции КНР сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань с 3 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. В нем уточняется, что это решение принято «в соответствии с существующими правовыми нормами». Кроме того, власти материкового Китая приостановили импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также ввели санкции против двух тайваньских фондов «за очернение КНР и поддержку сепаратизма».

«Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа»,— говорится в заявлении.

Природный песок используется при строительстве, а также производстве стекла. Тайвань не обладает большим количеством природных ресурсов. Песок на Тайване есть только в небольших количествах, в основном его импортируют из материкового Китая.

Отношения между КНР и Китайской республикой обострились на фоне визита спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В связи с этим в МИД КНР выразили решительный протест и заявили, что это противоречит принципам политики «одного Китая». В Белом доме говорят, что визит Пелоси не противоречит политике «одного Китая» и что США не поддерживают независимость Тайваня.