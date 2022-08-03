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В Казахстане за сутки выявили 2661 случай коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 949;

в городе Алматы – 446;

в Карагандинской области – 344;

в Акмолинской области – 101;

в ЗКО – 98;

в Костанайской области – 81;

в Алматинской области – 77;

в Павлодарской области – 71;

в Актюбинской области – 70;

в Кызылординской области – 58;

в Жетысуской области — 57;

в городе Шымкент – 51;

в Мангистауской области – 47;

в СКО – 46;

в Атырауской области – 44;

в Абайской области — 41;

в ВКО – 28;

в Жамбылской области – 25;

в Туркестанской области – 19;

в Улытауской области - 8.

Всего в стране подтверждено 1 357 276 случая.

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