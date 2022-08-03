В Казахстане за сутки выявили 2661 случай коронавируса
- Азия и мир, общество
- 11:16, 03 августа 2022
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CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 949;
в городе Алматы – 446;
в Карагандинской области – 344;
в Акмолинской области – 101;
в ЗКО – 98;
в Костанайской области – 81;
в Алматинской области – 77;
в Павлодарской области – 71;
в Актюбинской области – 70;
в Кызылординской области – 58;
в Жетысуской области — 57;
в городе Шымкент – 51;
в Мангистауской области – 47;
в СКО – 46;
в Атырауской области – 44;
в Абайской области — 41;
в ВКО – 28;
в Жамбылской области – 25;
в Туркестанской области – 19;
в Улытауской области - 8.
Всего в стране подтверждено 1 357 276 случая.
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