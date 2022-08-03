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В Узбекистане выявлены 33 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 3 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 195. В течение прошедших суток зафиксированы 33 (накануне – 31) новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Ташкенте - 10.

За день выздоровели 54 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 420).

На лечении находятся 1138 больных COVID-19.

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