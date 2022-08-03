В Узбекистане выявлены 33 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:20, 03 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 3 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 195. В течение прошедших суток зафиксированы 33 (накануне – 31) новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Ташкенте - 10.
За день выздоровели 54 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 420).
На лечении находятся 1138 больных COVID-19.
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