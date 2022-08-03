В МИД России сочли визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая

Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) - Визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией Вашингтона, направленной на сдерживание Китая, следует из заявления российского МИД.

«Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве вновь указали, что отношения между сторонами Тайваньского пролива являются внутренним делом КНР, а также заявили о приверженности принципу «одного Китая». «Правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, российский МИД призвал США воздержаться от действий, подрывающих международную безопасность, и признать «новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии».

Пелоси прилетела в Тайвань вечером 2 августа в рамках азиатского турне, во время которого она также посетила Сингапур и Малайзию. Приземлившись в Тайбэе, столице частично признанного государства, конгрессвумен назвала главной целью своего визита поддержку «яркой и динамичной» демократии Тайваня.