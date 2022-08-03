В Узбекистане по подозрению в наркоторговле задержаны граждане Таджикистана

CentralAsia (UZ) - В рамках нескольких спецопераций по задержанию крупных партий опия и гашиша оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана арестовали граждан Таджикистана по подозрению в наркоторговле, сообщает ведомство.

В ходе оперативного мероприятия в Баяутском районе Сырдарьинской области был остановлен и осмотрен автомобиль, следовавший в направлении Бекабад-Гулистан. У пассажира, 58-летнего гражданина Таджикистана, находился 1 кг опия. Мужчина планировал перевести наркотики в Казахстан.

Еще один гражданин Таджикистана, проживающий в Фергане вместе со своей гражданской супругой, выехав в Денауский район Сурхандарьинской области, где организовал ввоз контрабандным путем из Таджикистана 976 гр. опия и 994 гр. гашиша, приобретенных за $11 тыс у таджикского наркоторговца. Они были задержаны в Маргилане при возвращении в город с наркотиками.

В ходе оперативного мероприятия в Ташкентской области при реализации почти 2 кг гашиша был задержан житель Матчинского района Согдийской области Таджикистана.

Кроме этого, на посту ДПС «Самарканд мунтазам» в Пахтачинском районе был остановлен и осмотрен автомобиль Спарк. В салоне автомобиля находились 31-летний житель Ургутского района и его сообщник, проживающий в Акдарьинском районе.

При проверке стало известно, что они везли с собой 10 кг опия. Мужчины планировали реализовать данный товар, завезенный контрабандным путем из Таджикистана, в Хорезмской области.

В Сурхандарьинской области сотрудники СГБ задержали двух жителей Термезского района при сбыте более 2 кг опия за $40 тыс. Выяснилось, что они приобрели «зелье», завезенное из Таджикистана, за $28 тыс у 33-летнего жителя Термеза, который также был задержан.

В результате проведенных оперативных мероприятий в общей сложности было изъято из незаконного оборота 14 кг 734 гр. опия и 3 кг 923 гр. гашиша.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.