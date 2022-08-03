За сутки в Казахстане от COVID скончались 2 человека

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за 1 августа было зарегистрировано два случая смерти от подтвержденного тестами коронавируса, передает оперативный штаб.
На 3 августа в стране продолжают проходить лечение 27 747 человек, из них 27 498 с подтвержденной КВИ и 249 с отрицательным результатом.
В стационарах находятся 1505 пациентов. Из них:
в тяжелом состоянии - 32 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов,
на аппаратах ИВЛ - 3 пациента.
В Казахстане общее количество умерших от коронавируса с начала пандемии достигло 13 666 человек, от ковидной пневмонии умерли 5 357 человек.
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