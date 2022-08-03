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В аэропорту Стамбула скопились граждане Туркменистана, которые не могут вылететь на родину

CentralAsia (TM) -  2 августа в 22:00 из аэропорта Стамбула в Туркменбаши должен вылететь очередной вывозной рейс «Туркменских авиалиний».

Согласно правилам, в самолет пропускают только тех, кто записался в очередь в туркменском консульстве. Тем не менее в надежде попасть на рейс в аэропорту Стамбула скопилось огромное количество застрявших в Турции туркменистанцев, которые начали свистеть и скандировать «Учар!» («Самолет!»), передает издание «Хроника Туркменистана».

Представителей посольства Туркменистана в аэропорту нет.

Люди передают друг другу информацию, что дипломаты обещали приехать в 18 часов, но так и не появились. Также собравшиеся рассказывают, что билеты на рейс продают за взятки в $2-3 тысячи.

Турецкие полицейские просят всех разойтись, заявляя, что ждать бесполезно, однако люди остаются в аэропорту.

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