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Министерство обороны Тайваня заявило, что запланированные Китаем военные учения эквивалентны «морской и воздушной блокаде»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

CentralAsia (CA) -  Запланированные Китаем военные учения вокруг Тайваня равносильны «морской и воздушной блокаде» и «нарушили территориальные воды Тайваня и прилегающую к нему зону», заявило Министерство обороны острова на брифинге в среду, пишет CNN.

Представитель министерства обороны генерал-майор Сунь Ли-фан заявил, что «иррациональные» запланированные Китаем учения с боевой стрельбой «угрожают международному водному пути, бросают вызов международному порядку, подрывают статус-кво по обе стороны пролива и ставят под угрозу региональную безопасность».

«Мы примем контрмеры против любых действий, нарушающих наш суверенитет», — сказал Сунь, добавив, что тайваньские вооруженные силы не стремятся к войне, но всегда будут к ней готовы.

Он добавил, что военные будут повышать бдительность «рациональным способом, не обостряющим конфликт».

Также кабинет министров Тайваня сообщил, что военные повысили уровень боеготовности из-за объявленных Китаем учений на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Власти частично признанного государства пообещали разработать меры по обеспечению безопасности и стабильности и заверили граждан, что они могут чувствовать себя в безопасности.

Во вторник китайские военные заявили, что начнут учения вокруг Тайваня в ответ на визит Пелоси на самоуправляющийся остров и начнут серию «целенаправленных военных операций для противодействия ситуации», согласно заявлениям, опубликованным командованием Восточного театра военных действий Китая и Министерство обороны.

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