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Президент Туркменистана заявил о намерении провести в стране Олимпийские игры

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сказал, что строительство новых объектов профильной инфраструктуры «будет способствовать формированию истинных поклонников спортивного движения».

«Мы превратим нашу страну в центр проведения международных соревнований, чемпионатов и Олимпийских игр», — сказал туркменский лидер, слова которого приводит издание «Туркменпортал».

Бердымухамедов отметил, что во всех регионах страны «систематически возводятся и сдаются в эксплуатацию спортивные комплексы, стадионы и другие спортивные сооружения». Кроме того, он поздравил с победой туркменских автогонщиков, занявших призовые места на ралли «Шёлковый путь — 2022». Они победили в зачёте внедорожников дисциплины «Т2 свыше 1 тыс. км».

Он подчеркнул, что строительство новых объектов профильной инфраструктуры будет способствовать формированию истинных поклонников спортивного движения, поколения современных мастеров спорта.

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