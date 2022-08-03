ISW : Российские войска продвигаются в Авдеевку и наступили к северу от Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:28, 03 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 2 на 3 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы постепенно продвигаются вокруг Авдеевки и продолжают попытки продвижения к юго-западу от Авдеевки.
Российские войска предприняли два наступления на севере Херсонской области и продолжают перебрасывать войска на Южную ось.
Выводы института:
Российские войска провели безуспешные наступательные операции северо-восточнее и северо-западнее Харькова.
Российские силы провели ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска и восточнее Северска.
Русские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжают наступательные операции к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
Российские власти формируют новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также меняют сроки призывных компенсаций.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.