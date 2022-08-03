ISW : Российские войска продвигаются в Авдеевку и наступили к северу от Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 2 на 3 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы постепенно продвигаются вокруг Авдеевки и продолжают попытки продвижения к юго-западу от Авдеевки.

Российские войска предприняли два наступления на севере Херсонской области и продолжают перебрасывать войска на Южную ось.

Выводы института:

Российские войска провели безуспешные наступательные операции северо-восточнее и северо-западнее Харькова.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска и восточнее Северска.

Русские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжают наступательные операции к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Российские власти формируют новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также меняют сроки призывных компенсаций.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.