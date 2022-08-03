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В Узбекистане определили самые коррумпированные регионы

CentralAsia (UZ) -  Самыми коррумпированными регионами Узбекистана по итогам 2021 года стали Ташкент, Сурхандарьинская, Навоийская, Андижанская, Ферганская, Наманганская, Кашкадарьинская, Хорезмская области, а также Каракалпакстан, сообщает пресс-служба Сената.

В 2021 году в результате коррупционных преступлений интересам государства и общества нанесен материальный ущерб в размере 1,282 трлн сумов (более $116 млн.). Этот показатель увеличился в 3 раза по сравнению с 2020 годом.

Худшие показатели зафиксированы в министерствах здравоохранения, народного образования, дошкольного образования, высшего и среднего специального образования, а также в организациях банковской системы.

Отмечалось, что в результате активной работы, проводимой в стране против коррупционных преступлений, в 2021 году по республике в суды направлено 3 769 уголовных дел, связанных с коррупцией.

В ходе рассмотрения отчета отмечалось, что общие расходы Государственного бюджета достигли 103,0 трлн (более $9,3 млрд), а общие расходы увеличились на 29,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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