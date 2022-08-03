Настоящий кризис вокруг Тайваня начнется после возвращения Пелоси домой, - Washington Post

CentralAsia (CA) - Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и ее делегация приземлились на Тайване, где непосредственную тревогу вызывает небольшая, но серьезная возможность прямой военной конфронтации с Китаем, пишет Washington Post.

Но большее влияние визит Пелоси проявит после того, как она вернется домой, через недели, месяцы и годы.

Темп и интенсивность соперничества между США и Китаем возрастут, навсегда изменив отношения, а Тайвань окажется прямо посередине. В течение нескольких недель высокопоставленные чиновники национальной безопасности президента Байдена в частном порядке пытались убедить Пелоси отложить ее поездку, утверждая, что риск возмездия со стороны Китая не стоит преимуществ громкого визита в это время. Но когда в понедельник просочилось подтверждение ее предстоящего прибытия, госсекретарь Энтони Блинкен публично выразил поддержку ее поездке и призвал Китай не обострять и без того напряженную ситуацию.

Во избежание видимости провокации самолет ВВС США с делегацией Пелоси облетел Филиппины по пути из Куала-Лумпура в Тайбэй. По бокам самолета Пелоси не было американских истребителей, хотя на всякий случай поблизости было много огневой мощи США. Неотложной задачей администрации является снижение риска просчета, который может спровоцировать конфронтацию.

Но несколько источников в администрации сообщили, что, хотя китайские военные, вероятно, предпримут некоторые агрессивные действия сегодня, например, запускают ракеты или запускают самолеты вблизи Тайваня, китайские лидеры также, вероятно, попытаются избежать военной конфронтации из-за Тайваня — по крайней мере, в ближайшее время. время. Реакция Пекина будет поэтапной, и не только в военной сфере. Это может навсегда изменить американо-китайские отношения и подвергнуть Тайвань долговременным страданиям.

«Похоже, что Китай готов предпринять дальнейшие шаги в ближайшие дни и, возможно, в более долгосрочной перспективе», — заявил в понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В своем телефонном разговоре на прошлой неделе с президентом Китая Си Цзиньпином Байден защитил право Пелоси на поездку на Тайвань, а также подтвердил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, сообщили мне официальные лица. Официальные лица США говорили своим собеседникам в китайском правительстве, что поездка Пелоси не является преднамеренной провокацией, но китайские лидеры не верят, что Байден бессилен остановить ее.

Некоторые американские официальные лица считают, что в китайском руководстве есть контингент, который стремится использовать поездку Пелоси в качестве предлога для изменения статус-кво на местах между Китаем и Тайванем. По мнению этих официальных лиц, ближайшее возмездие Пекина, скорее всего, будет направлено против экономики и общества Тайваня. Еще до того, как Пелоси приземлилась, китайское правительство объявило о запрете на экспорт более 100 тайваньских товаров. Тайваньские политики справедливо осудили этот шаг как «оружие торговли», но их избирателям все равно будет больно.

В долгосрочной перспективе Пекин, скорее всего, воспользуется визитом Пелоси как предлогом для внесения изменений в свою военную позицию в отношении Тайваня, что расширит военное преимущество Китая в Тайваньском проливе. Китай также может усилить свои кибер- и информационные атаки на Тайвань в сфере кибер- и информационных войн, что еще больше угрожает тайваньскому населению. В понедельник Китай закрыл приложение для общения и социальных сетей Weibo на Тайване.

«У Китая очень широкий набор инструментов для нанесения вреда Тайваню, — сказал один из представителей администрации. «За эти годы мы узнали, что, когда Китай видит ошибку своего противника, он часто агрессивно вмешивается, чтобы воспользоваться этим. Это то, что они, вероятно, будут делать здесь».

В двустороннем порядке Пекин теперь может претендовать на предлог для отклонения текущего предложения администрации Байдена о создании «ограждений» для конкуренции между США и Китаем, чтобы ответственно управлять ею. Безусловно, китайское руководство могло бы в любом случае отвергнуть эту идею, и визит Пелоси может быть удобным оправданием. Тем не менее эта последняя инициатива администрации Байдена в отношении двусторонних отношений теперь кажется менее вероятной.

Когда Китай попытался изменить статус по ту сторону пролива в 1995 году, что позже стало известно как Третий кризис Тайваньского пролива, администрация Клинтона продемонстрировала решимость, и после девяти напряженных месяцев китайское правительство в конце концов отступило. Кризис был предотвращен, но стратегическая игра изменилась навсегда. С тех пор Китай занимается тем, что американские военные чиновники называют «крупнейшим в истории наращиванием военной мощи».

В Вашингтоне или Тайбэе практически не ведется дискуссий о поставленных на карту принципах. Законодатели США имеют полное право посещать Тайвань, а Тайвань имеет полное право принимать их без наказания. Но есть и практическая реальность, с которой Пелоси не придется иметь дело. Это бремя ляжет в основном на тайванцев, но администрация Байдена также обязана помочь.

Положительным моментом является то, что чрезмерная реакция Пекина на визит Пелоси может привести к тому, что Тайвань и другие страны ускорят свои собственные планы по снижению своей зависимости от Китая. Использование Пекином экономического принуждения и военной агрессии со временем будет только усиливаться. Поэтому международные усилия по поддержке Тайваня в военном, экономическом и дипломатическом отношении должны соответственно активизироваться.