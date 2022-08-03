Китай ограничил полеты вокруг Тайваня до конца недели

CentralAsia (CA) - Китай закрыл для полетов 6 зон вокруг Тайваня, сообщает Bloomberg.

Ограничения введут 4 августа с 12:00 по местному времени, они будут действовать до воскресенья, 7 августа. В эти дни пройдут военные учения КНР.

Уведомления разослали авиаперевозчиком поздно вечером 2 августа. Упомянутые шесть зон воздушного пространства обозначены как «опасные зоны», рассказали агентству перевозчики.

Вчера на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Власти КНР выступали против ее визита, так как они считают остров своей территорией. В Белом доме заверили, что США не поддерживают независимость Тайваня. Сама Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки островного государства.