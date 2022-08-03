Узбекистанцы в соцсетях жалуются властям Кыргызстана на таксистов в Оше

CentralAsia (UZ) - Отдельные граждане Узбекистана пожаловались властям Кыргызстана на действия водителей такси в городе Оше.

В обращении, распространенном в Telegram-каналах 2 августа, говорится, что прилетающих из России в Ош граждан Узбекистана таксисты насильно сажают в авто и за проезд на расстояние 5-6 километров до границы двух стран заставляют платить по 500 сомов (около 6 долларов) за одного человека.

Большое число граждан Узбекистана вылетает в Россию или возвращаются оттуда на родину через город Ош - из-за более дешевых цен на авиабилеты.

В прошлом году отдельные граждане соседней страны обращались к властям Кыргызстана, заявляя о поборах со стороны военнослужащих КР при пересечении границы. Погранслужба КР же в ответ заявила, что такие факты не подтверждены.