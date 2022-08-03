CNN: Стоит ли поездка Пелоси на Тайвань тех последствий, которые она могла вызвать?

Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) - Является ли рискованная поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань ценным заявлением о решимости США или спровоцировала Китай без какой-либо стратегической выгоды, зависит от того, когда или же от того, утихнет ли последующая ярость Пекина и военное позерство, пишет CNN.

В среду Пелоси посетила законодателей и президента Цай Ин-Вэнь на демократическом самоуправляющемся острове Тайвань, предоставив им атрибуты визита в национальное государство, которое наверняка разозлит китайцев.

Ее поездка уже вызвала бурю негодования в напряженных американо-китайских отношениях, когда «коммунистический гигант» отправил самолеты на границу тайваньского воздушного пространства и начал военные учения, которые послали неприкрытый сигнал о том, что Тайвань окружен.

Однако, если это не прекратится до полномасштабного кризиса в Тайваньском проливе, жизненно важном стратегическом водном пути, и не допустят возможности просчетов между китайскими и тайваньскими силами или даже китайскими и американскими активами в регионе, буря вокруг миссии Пелоси может быть временной. Образ спикера Палаты представителей США, поддерживающего демократию под гигантской тенью Китая, может стать одним из характерных моментов во внешней политике США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Геополитические отношения между Вашингтоном и Пекином являются самым важным межнациональным конфликтом на Земном шаре. Это разворачивается как борьба поколений между двумя цивилизациями, стремящимися запечатлеть свои ценности, экономические системы и стратегическую гегемонию в остальном мире.

Хотя администрация Байдена вслед за Белым домом Трампа относится к Китаю скорее как к противнику, чем как к конкуренту, главная цель политики США по-прежнему состоит в том, чтобы избежать катастрофической войны между двумя странами в будущем.

Так что, если визит Пелоси — личный упрек президенту Китая Си Цзиньпину, который превратил захват Тайваня в экзистенциальную задачу — навсегда ухудшит и без того плохие отношения между США и Китаем и приведет к тому, что некоторые считают неизбежной конфронтацией сверхдержав, он может обернуться оказаться массовым просчетом. То же самое будет, если ее поездка побудит Пекин предпринять шаги, которые пошатнут мир и процветание тайваньцев на их динамичном островном доме, фактор, который часто игнорируют китайская сторона, занимающая жесткую позицию, чтобы укрепить свои политические позиции в США.

Чего добилась Пелоси?

С точки зрения спикера, пока поездка удалась. Она привлекала внимание всего мира за несколько дней до прибытия на американском военном самолете. Женщина-политическая икона, она бросила вызов высшим эшелонам китайского коммунистического руководства, состоящим исключительно из мужчин, и отказалась от запугиваний — и села за стол с другой женщиной-лидером, президентом Цай. Она решительно выступила за демократию — основную американскую ценность.

И Пелоси завершила политическую карьеру, в ходе которой она развернула продемократический флаг в Пекине в 1991 году, а также выступила против китайской коммунистической партии на Тайване, поскольку опасения, что Китай в конечном итоге может попытаться захватить остров силой, растут. В более широком смысле она продемонстрировала Китаю, что Соединенные Штаты не отступят перед апокалиптической риторикой Пекина и будут действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где захотят, что бы ни думала об этом растущая региональная сверхдержава.

«Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая (КПК) визит нашей делегации Конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, защищая себя и свою свободу», — заявила Пелоси в Вашингтоне. Пост-колонка опубликована, когда она добралась до Тайбэя.

Если это окажется последней крупной зарубежной миссией Пелоси в качестве спикера, а демократы рискуют потерять Палату представителей в ноябре, об этом не скоро забудут.

В то время как поездка вызвала беспокойство у внешнеполитического истеблишмента, ее поездка получила сильную поддержку на Капитолийском холме, где глубокая поддержка острова, как и враждебность по отношению к Китаю. Необычно то, что республиканцы тепло похвалили спикера, хотя некоторые, возможно, были мотивированы желанием представить ее более жесткой, чем президент Джо Байден, который в прошлом месяце признал, что американские военные не были довольны перспективой ее поездки на Тайвань.

«Мы поддерживаем поездку спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань», — говорится в заявлении 26 сенаторов от Республиканской партии. «Эта поездка согласуется с политикой Соединенных Штатов в отношении одного Китая, которой мы привержены. Мы также сейчас, более чем когда-либо, привержены всем элементам закона об отношениях с Тайванем».

Закон об отношениях с Тайванем — это закон, призванный предотвратить китайское вторжение на остров и обязывающий США продавать оборонительное оружие правительству Тайбэя. В последнее время ястребы в Конгрессе призывают к усилению закона и к Вашингтону, чтобы он прекратил политику «стратегической двусмысленности», в соответствии с которой неясно, что он будет делать в случае вторжения на материк.

Непредвиденные последствия, которые могла вызвать Пелоси

Достижения Пелоси на Тайване в значительной степени личные, символические и краткосрочные.

Похоже, что во время своего визита она не говорила и не делала ничего, что нарушало бы политику одного Китая, несмотря на заявления Пекина об обратном. Но в какой-то момент во время своей пресс-конференции она похвалила народ Тайваня за «мужество изменить свою страну, чтобы она стала более демократичной». США не признают Тайвань страной. Была ли это оговорка или преднамеренный выбор слова, комментарий Пелоси будет проанализирован официальными лицами в Пекине.

Ее поездка может укрепить убеждения китайских лидеров в том, что Конгресс стремится ужесточить политику в отношении Тайваня — впечатление, которое может натянуть дипломатический канат, связывающий статус острова, ближе к пределу. Хотя это может и не входить в намерения Пелоси, неправильные представления могут привести к военной эскалации в таких нестабильных внешнеполитических отношениях.

Постоянное усиление китайского военного и экономического давления на Тайвань или более враждебная позиция по отношению к военно-морским и воздушно-десантным силам США могут приблизить опасность конфликта между соперниками. Если визит Пелоси усилит настойчивость и решимость Си в попытках захватить Тайвань с помощью военной силы, он также будет контрпродуктивным.

Чиновники Белого дома, которые первоначально выразили озабоченность по поводу визита Пелоси, переформулировали свое послание, подчеркнув, что она имеет полное право посещать Тайвань, который Пекин считает своей суверенной территорией, и что ее поездка не нарушала никаких китайско-американских соглашений, в которых говорится, что Народная Республика является единственным законным правительством Китая. Но они также, казалось, готовили американский народ к длительному периоду эскалации шагов к конфронтации со стороны Китая.

Хотя нет никаких оснований полагать, что Китай считает войну с Соединенными Штатами в своих интересах. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, изложил дорожную карту меньших шагов, которые Пекин мог бы предпринять, напоминая о том, как Америка и ее союзники рассекретил разведданные перед вторжением России в Украину.

«Похоже, что Китай потенциально готов предпринять дальнейшие шаги в ближайшие дни и, возможно, в более долгосрочной перспективе», — заявил Кирби журналистам во вторник.

Он предупредил, что провокации могут включать в себя запуск ракет в Тайваньском проливе или вокруг Тайваня, а также крупномасштабные нарушения опознавательной зоны ПВО Тайваня боевыми самолетами. Он сказал, что Китай может также сделать публичные заявления, подобные тем, которые он сделал недавно, о том, что Тайваньский пролив не является международным водным путем.

Критически важный для глобальных цепочек поставок, которые уже находятся под давлением из-за пандемии Covid-19, через пролив проходит большая часть мировых морских контейнерных перевозок. Любая попытка Китая скомпрометировать морские пути для усиления давления на Тайвань может иметь разрушительные экономические последствия, а также глубокое политическое влияние на Соединенные Штаты и другие страны. Даже разговоры о разрушении пролива могут привести к падению мировых рынков, усугубив боль американцев, которые уже борются с высокой стоимостью жизни в условиях инфляционного кризиса, который грозит гибелью демократам в среднесрочной перспективе.

«Некоторые из этих действий будут продолжаться в отношении линий тренда, которые мы наблюдали в последние годы, но некоторые могут иметь другой масштаб», — сказал Кирби.

Имея это в виду, справедливо задаться вопросом, принес ли визит Пелоси что-либо, стоящее возможного гораздо более долгосрочного ухудшения обстановки в области безопасности вокруг Тайваня, которое могло бы приблизить США и Китай к конфликту.

«Я согласен, что она имела право поехать. Вопрос в том, имеет ли это смысл», — сказал бывший сотрудник ФБР и ЦРУ Фил Мадд, который сейчас работает аналитиком CNN по борьбе с терроризмом. «Она может уйти, но зачем? В чем плюс?».

Между тем бывший посол США в Китае Макс Бокус заявил Ричарду Квесту из CNN International, что в контексте опасно ухудшающихся отношений между США и Китаем поездка Пелоси была неразумной.

«Откровенно говоря, я считаю, что ей не следовало ездить (на Тайвань). Цель внешней политики США — снизить напряженность в отношениях с Китаем, а не усилить ее», — сказал бывший сенатор-демократ от Монтаны. «Ее визит явно увеличивает напряженность. У нее нет внешнеполитических причин для поездки. Тайваньцы знают, что мы их поддерживаем».

В Китае, как и в США, внутренняя политика может создать опасный момент в отношении Тайваня — тенденция, которую визит калифорнийского демократа, возможно, только ускорил.