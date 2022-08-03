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В России растет заболеваемость коронавирусом - более 14,6 тыс. новых случаев

CentralAsia (CA) -  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 тыс. 638 против 9 тыс. 560 днем ранее. Об этом сообщает 3 августа в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число заболевших ковидом за сутки оказалось максимальным с 6 апреля, когда был выявлен 14 тыс. 661 инфицированный. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 636 тыс. 741 случай заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 43 против 48 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 382 тыс. 560 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки впервые с 30 апреля превысило 10 тыс. и составило 10 тыс. 266, всего количество случаев выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 314.

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