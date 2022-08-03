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Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Видео
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) -  Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя.

По данным японских СМИ, перед этим шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика поднялись в воздух с американской военной базы на Окинаве.

Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут.

Пелоси прилетела накануне вечером, в среду она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.

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