Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Видео

Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) - Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя.

По данным японских СМИ, перед этим шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика поднялись в воздух с американской военной базы на Окинаве.

Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут.

Пелоси прилетела накануне вечером, в среду она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.