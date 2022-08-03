В Ташкенте хакеры взломали систему «Давр банка» и перечислили на свои карты почти $1,5 млн

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте несколько человек взломали систему «Давр банка» и перечислили на свои пластиковые карты 15 млрд сумов (около $1,4 млн).

По данным пресс-службы столичного ГУВД, гражданин С.Ш., вступив в сговор со своими подельниками, получил несанкционированный доступ к системе банка «Давр банк» и перечислил 15 млрд сумов на пластиковые карты, открытые на имя Н.Ш.

Из этих денег Н.Ш. незаконно присвоил 11,4 млрд сум. Похищенные деньги были распределены между сообщниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 статьи 169 УК РУз (кража, совершенная в особо крупном размере).

В результате оперативного мероприятия в качестве подозреваемых задержано 11 граждан, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время принимаются меры по задержанию двух других подозреваемых, 1986 и 1988 года рождения.