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В детсадах Узбекистана за неделю скончались трое детей

CentralAsia (UZ) -  В Хорезмской области в одном из детских садов умер пятилетний ребенок, сообщает 3 августа пресс-служба областного управления дошкольного образования.

Как сообщаетмя, после обеда в детсад №24 одного из районов области прибыла карета скорой помощи. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка.

В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы, а также после предоставления окончательного заключения правоохранительных органов, будет предоставлена дополнительная информация.

Это уже третий смертельный случай, который произошел в детсадах Узбекистана за неделю. Первый инцидент произошел 28 июля в одном из детсадов Кашкадарьи. Маленькая девочка умерла от кровопотери после того, как порезалась о разбитое стекло в двери.

Второй инцидент произошел 1 августа. В Намангане мальчик не проснулся после обеда, несмотря на помощь врачей, он скончался. Врачи выявили у погибшего отек легких и острую респираторную инфекцию.

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