Сборная Афганистана по футболу отправилась в Таджикистан
- Таджикистан, спорт
- 16:51, 03 августа 2022
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CentralAsia (TJ) - Сборная Афганистана по футболу до 19 лет отправилась в столицу Таджикистана для участия в чемпионате Центральной Азии.
По сообщению информационного агентства «Шафакна», соревнования пройдут в Душанбе с 5 по 12 августа с участием команд из Афганистана, Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана.
Согласно источнику, сборная Афганистана 5 августа в стартовом матче сыграет с командой Кыргызстана.
Следующие три игры сборная Афганистана проведёт с командами Таджикистана, Ирана и Узбекистана соответственно.
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