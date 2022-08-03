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Сборная Афганистана по футболу отправилась в Таджикистан
// Turmush

CentralAsia (TJ) -  Сборная Афганистана по футболу до 19 лет отправилась в столицу Таджикистана для участия в чемпионате Центральной Азии.

По сообщению информационного агентства «Шафакна», соревнования пройдут в Душанбе с 5 по 12 августа с участием команд из Афганистана, Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана.

Согласно источнику, сборная Афганистана 5 августа в стартовом матче сыграет с командой Кыргызстана.

Следующие три игры сборная Афганистана проведёт с командами Таджикистана, Ирана и Узбекистана соответственно.

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