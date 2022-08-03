Визит Пелоси на Тайвань открывает залп войны с Китаем, которую США проиграют, - Global Times

Нэнси Пелоси (в розовом костюме)

CentralAsia (CA) - Статус-кво, наконец, изменился. Любая иллюзия, что США привержены или когда-либо были привержены принципу одного Китая, испарилась.

Как пишет Global Times, прибытие спикера Палаты представителей и второго в очереди на пост главы исполнительной власти в отсутствие действующего президента положило конец десятилетиям усилий по воссоединению. С точки зрения Китайской Народной Республики, три коммюнике, устанавливающие условия дипломатических отношений между США и КНР, рассматриваются США как бесполезные бумажки.

Сенатор Барри Голдуотер и конгрессмен Нэнси Пелоси сегодня были бы лучшими друзьями и совершили бы путешествие вместе. Голдуотер и его союзники были в ярости, когда Организация Объединенных Наций признала КНР единственным представителем Китая и лишила Тайвань места Китая.

Когда президент США признал КНР и отменил обязательство США защищать Китайскую республику, Конгресс в ответ разработал и принял Закон об отношениях с Тайванем (TRA). TRA был ядовитой пилюлей, предназначенной для подрыва условий, лежащих в основе официальных дипломатических отношений между США и КНР. Это сработало именно так, как было задумано. США открыто привержены защите того, что они с тех пор в одностороннем порядке решили сделать независимым союзным государством Тайваня.

Любой в правительстве США отверг бы это наблюдение как неосведомленное. Исполнительная власть и несколько оставшихся членов Конгресса машинально настаивают на том, что США по-прежнему привержены политике одного Китая. Но доказательства говорят сами за себя, и это утверждение абсурдно. С тех пор как TRA был подписан в качестве закона, каждый президент преклонялся перед Тайванем и его подхалимскими защитниками в Конгрессе США. Вместе они вооружили Тайвань до зубов, полностью осознавая, что КНР всегда считала остров одной из своих провинций. Дополнением американской «Стратегии дикобраза», направленной на то, чтобы сделать Тайвань неприступным, является массовое наращивание сил США для сдерживания Китая и защиты Тайваня.

Сцена была готова к войне, и визит спикера Нэнси Пелоси, возможно, поджег фитиль, поскольку КНР, вероятно, потеряла всякую веру в искренность США по любому вопросу. Вашингтон, округ Колумбия, представляет собой византийскую систему конкурирующих центров силы. Исполнительная власть и Конгресс теоретически не всегда синхронизированы. Таким образом, когда президент Байден выразил свои сомнения и сомнения Министерства обороны (МО) в отношении поездки спикера, можно было бы счесть это здоровым демократическим разногласием. Тем не менее, полет на борту пассажирского реактивного самолета, эксплуатируемого вооруженными силами США, был одобрен Министерством обороны и в конечном итоге одобрен президентом. Визит спикера явно был осуществлен в качестве ее квази-исполнительной власти как второй в очереди президентской преемственности. Хотя разногласия по поводу визита казались посторонним правдоподобными, на самом деле это была уловка.

Некоторые будут возражать против любого намека на правительственную уловку и указать на визит предыдущего оратора на Тайвань. Но этот конгрессмен также посетил КНР в той же поездке. Исходя из этого, они утверждают, что визит конгрессмена Пелоси не является серьезным обострением политической и военной напряженности. Кроме того, есть и другие эксперты, которые предполагают, что спикер намеревалась ловко использовать заголовки СМИ о поездке, чтобы заставить двухпартийное восхищение ею в Конгрессе. Внимание могло маскировать другие нелестные споры и опасения, влиявшие на ее общественное мнение.

Однако то, что сейчас происходит, выходит за рамки личностей, политического позерства и скандалов. На сегодняшний день это был самый сильный официальный сигнал КНР о том, что США официально поддерживают выход Тайваня из принципа одного Китая. Это был первый залп войны между США и КНР, войны, которую сами США устроили. Понимают ли представители американской общественности те ужасы, которые их правительство собирается учинить их сыновьям и дочерям, когда их отправляют бороться с совершенно неуместной интервенцией, которую США проиграют?