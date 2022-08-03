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В фонде Болата Назарбаева ответили на слухи о его смерти
Болат Назарбаев
Болат Назарбаев
Предыстория: Болат Назарбаев в тяжелом состоянии, – фонд

CentralAsia (KZ) -  Фонд «Салиқалы Ұрпақ», основанный братом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болатом Назарбаевым, выпустил комментарий относительно появившихся в соцсетях слухов о кончине своего основателя.

«В связи с распространяющейся в анонимных телеграм-каналах информацией о смерти Б. Назарбаева, сообщаем, что это не соответствует действительности. Б. Назарбаев проходит необходимое лечение и получает назначенные медицинские процедуры. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», - говорится в сообщении на сайте фонда.

Известно, что Болат Назарбаев с 2015 года лечится от онкологического заболевания. В конце июля в фонде сообщили, что его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в СМИ появились фото Болата Назарбаева на больничной койке.

В марте ему исполнилось 69 лет.

Фонд Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ» с 2016 года занимается благотворительностью и социальными проектами.

Болату Назарбаеву принадлежит алматинский рынок «Алтын Орда», где после январских беспорядков проходят проверки. Как сказал в апреле этого года аким Алматинской области Канат Бозумбаев, «нет ни одного закона, который не был бы нарушен» в работе этого рынка.

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